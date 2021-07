Milan | Il calciatore vuole la cessione: i rossoneri restano in agguato

Il calciatore belga ha chiesto ufficialmente la cessione al club, pronto a lanciarsi verso una nuova avventura tutta italiana

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato per rafforzare la rosa. Nonostante i tanti innesti, i rossoneri non hanno intenzione di fermarsi così da arrivare preparati ai tanti impegni della prossima stagione; dopo l'arrivo di giocatori esperti come Oliver Giroud, Maldini e Massara hanno scelto di puntare su una linea verde per il futuro di Milano.

L'obbiettivo del club di Via Aldo Rossi è quello di assicurarsi una scuderia ricca di giovani promesse, che un domani possano consacrarsi e sbocciare, aiutando la società milanese a tornare grande.

Il Milan è in agguato

Il giornalista belga Sacha Tavolieri aveva svelato, ai microfoni di calciomercato.it, il fortissimo interesse dei rossoneri per Pierre Dwomoh. Il 17enne centrocampista centrale, che ha attirato l’attenzione degli scout rossoneri per le sue doti, tanto che il Milan avrebbe già avviato i contatti con il Genk.

Il club belga, però, non sembra disposto a cederlo subito, pronto a valorizzarlo per almeno un’altra stagione, così da poterlo cedere ad una cifra più elevata. Adesso, però, le cose potrebbero davvero cambiare, dato che il Nazionale belga Under 17 dopo un diverbio con l’allenatore del Genk, sembra deciso verso la via della rottura definitiva.

Stando, infatti, a quanto sostiene il giornale belga Het Belang van Limburg,Pierre Dwomoh si sta allenando in solitaria con l’intenzione di far valutare al suo club una cessione nell’immediato. Però, forte di un contratto valido fino al 2024, il club proprietario del suo cartellino, come detto, appare poco propenso a prendere in considerazione offerte.

Intanto, le voci continuano a parlare del Milan come la società che più concretamente si è mossa per il calciatore di origini ghanesi. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, se lo strappo verrà ricucito o se la rottura diventerà totale. Il Milan, nel frattempo, osserva con interesse la situazione.