Attenzione Milan! Ikoné può finire in Premier League

Il Milan segue con interesse il profilo del transalpino Jonathan Ikoné, ma sull'esterno del Lille è forte l'interesse di due club inglesi

Il Milan continua a monitorare il mercato. L'obiettivo è quello di trovare un centravanti qualora Zlatan Ibrahimovic dovesse scegliere di appendere gli scarpini al chiodo. Ma non solo. Infatti se Pellegri non dovesse dare certezze per il proseguo del campionato, i rossoneri potrebbero decidere di regalare a Stefano Pioli un altro attaccante.

Per l'estate però, oltre al già seguito Andrea Belotti , che piace ma prima di giugno non lascerà il Torino, Paolo Maldini e Frederic Massara monitorano uno dei protagonisti dell'ultima Ligue 1. Si tratta di Jonathan Ikoné del Lille, squadra affrontata nell'ultima Europa League e campione di Francia.

Il duo mercato rossonero però ancora non ha mosso i primi passi ufficiali per l'esterno transalpino classe '98. Il motivo è legato al contratto del ragazzo. Ikoné infatti ha un accordo con il Lille fino al 2023 e per ingaggiarlo il Milan dovrà pagare una cifra molto importante. E questo al momento mette i rossoneri in seconda fila. Perché altri club sono pronti a fiondarsi su di lui.