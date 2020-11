Milan, ieri osservato Lovato: i dettagli della sua partita

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Incrocio di mercato e in campionato. Milan-Hellas Verona è stata la gara di Matteo Lovato, il giovane difensore gialloblù sta disputando un ottimo inizio a stagione ed è finito sul taccuino di molti club. Tra questi ci sono anche i rossoneri, che sono pronti a sfidare la concorrenza per arrivare al giocatore, già a gennaio. Il Milan ha potuto osservarlo, sicuramente con attenzione. Il classe 2000 ha procurato un ingenuo rigore su Kessiè che ha condizionato fortemente la sua prestazione, per il resto il uso lavoro è stato più che sufficiente, specie guardando a come si era messa la partita: quasi 90 minuti di Milan in attacc.o