Tutte le idee per il centrocampo del Milan: ecco i nomi svelati da Gazzetta!

Il Milan dovrà ancora acquistare un centrocampista. È fondamentale. Sfumato Renato Sanches, La Gazzetta lista tre possibili colpi rossoneri

Il Milan punta un centrocampista. È fondamentale e di primaria importanza. Quella voragine formatasi con l'addio di Kessié non si potrà affatto riempire da sola. Per carità, sono arrivati i vari Adli (che fin qui ha emozionato e stupito tutti per il suo apporto alla causa milanista) e Pobega (ha appena rinnovato il contratto sino al 2027) e non bisogna nemmeno dimenticare la serietà e l'apporto rilevante di Rade Krunic, spesso invisibile e dimenticato. Il Diavolo però, se vorrà diventare importante e lottare per traguardi eccezionali, deve necessariamente acquistare un altro giocatore. Per forza di cose. Magari non sarà quel nome al centro dell'attenzione - come appunto lo era Renato Sanches -, ma saprà prendersi i suoi spazi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe vagliato numerose ipotesi di mercato. Tanti sono i nomi che spuntano, tutti molti giovani e talentuosi, magari poco conosciuti ma con un grande futuro di fronte ai loro occhi. Parliamo di Pape Matar Sarr in forza al Tottenham Hotspur, Raphael Onyedika del Midtjylland e, dulcis in fundo, Jean Onana di proprietà del Bordeaux. Come detto in precedenza, tutti giovanissimi: Sarr è un classe 2002, Onyedika è un 2001, infine Onana è sì il più vecchio fra i tre, ma è sempre nel fiore degli anni - è un 2000.

Diciamocelo, questa è la politica dirigenziale di questo Milan. Acquistare giocatori spesso sconosciuti o tutt'al più bistrattati e sottovalutati, credere in loro e trasformarli in giocatori di valore assoluto. E la stessa operazione la si vuole condurre con uno di questi tre nomi. Magari non faranno girare la testa ai tifosi meneghini, è difficile, ma se Paolo e Frederic hanno messo il loro nome in lista, beh un motivo ci sarà. Difficilmente i due dirigenti sbagliano un colpo, di conseguenza sarà necessario credere in loro e dargli nuovamente fiducia. I vari Tomori, Kalulu, Maignan e Theo Hernandez insegnano. Quindi cari tifosi casciavit, abbiate fiducia: se ce l'avrete, sì che il Milan tornerà a dominare. Una cosa per volta.