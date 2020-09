Milan, idea Tomiyasu per la difesa

MILANO – Il Milan, secondo quanto riportato da “TuttoSport“, ha chiuso l’affare Hauge. Il norvegese è atteso per domani in Italia per le visite mediche di rito e per firmare il suo nuovo contratto. Chiuso il capitolo attacco, la dirigenza rossonera può concentrarsi sul difensore da regalare a Pioli. Il sogno è Wesley Fofana del Saint-Etienne ma il giocatore sembra essere vicino a Leicester, più facile arrivare a Nastasic. Ma non è escluso che la dirigenza possa cambiare obiettivo.

TOMIYASU – Il nome nuovo, sempre secondo il quotidiano, è quello di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Il club felsineo, tramite le parole del suo d.s. Riccardo Bigon non ha confermato direttamente l’interesse del Milan per il calciatore giapponese ma non lo ha tolto dal mercato, come si evince dalle sue parole: “Non vorremmo procedere con le vendite – ha dichiarato – ma è chiaro che se dovessero arrivare delle offerte clamorose, saremmo costretti a valutarle”.