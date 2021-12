Milan, Ibrahimovic: tra scudetto, rinnovo e record personali…

Zlatan Ibrahimovic sarà il trascinatore del Milan verso lo scudetto. Lo svedese insegue due record personali, poi penserà al rinnovo.

Redazione Il Milanista

Il punto di riferimento del Milan non può che essere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha saltato l'ultima dell'anno con l'Empoli per un sovraccarico al ginocchio sinistro. Dopo le vacanze in Svezia, il bomber scandinavo si è ristabilito ed è pronto a tornare ad allenarsi oggi a Milanello. Ibra, tornato due anni fa a Milan, ha un solo obiettivo in mente per il nuovo anno: trascinare la sua squadra verso la conquista dello scudetto, attualmente lontano solo quattro punti. La conquista del Tricolore segnerebbe anche un importante record per lo svedese con la maglia rossonera.

All'età di 40 anni, Zlatan potrebbe diventare il milanista più anziano a vincere il campionato italiano. Record che attualmente appartiene ad Enrico Albertosi, il quale festeggiò il titolo all'età di 39 anni. Lo svedese insegue anche un altro record personale con la maglia del Diavolo. E' già entrato a far parte della top ten dei migliori marcatori del Milan in Serie A. Ora Ibra punta ad entrare nella top ten dei migliori marcatori con la maglia rossonera in tutte le competizioni. Al decimo posto c'è Pierino Prati a quota 102 gol, mentre Ibra è al dodicesimo posto con 91 gol realizzati. Servono, quindi, 11 gol. In questa stagione lo svedese ne hai messi a segno 7 in 11 presenze di campionato, nessuno in Champions League.

Il 2022 sarà anche l'anno in cui Ibra deciderà il suo futuro. Molto probabilmente questo sarà ancora rossonero. Più volte lo svedese ha dichiarato di sentirsi bene e che andrà avanti finchè il fisico glielo consentirà. Il ritiro non lo spaventa e per questo, quando le parti lo riterranno opportuno, si inizierà a discutere del rinnovo di contratto. Nessun problema per quanto riguarda l'ingaggio, con il contratto che verrebbe prolungato di un anno.