Quanto è importante il recupero di Ibrahimovic per il finale di stagione

Ora è il momento di Zlatan Ibrahimovic. Dopo il suo infortunio lo svedese è pronto per tornare più forte di prima

Redazione Il Milanista

Il forte attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic è pronto per aiutare i compagni nel rusch finale di Serie A. L'obiettivo del Milan ora è solo uno: fare più punti possibile senza guardare le altre squadre. In primis c'è da migliorare il risultato dello scorso anno. Ora i rossoneri sono in linea con il campionato 2020/21 quando alla fine all'ultima giornata vinse in casa dell'Atalanta conquistando il terzo posto e la qualificazione in Champions League.

Ibra potrebbe essere un fattore

Gran parte della stagione passata ai box. Ora il rientro in gruppo. Zlatan è pronto e vuole aiutare i compagni.L'asse svedese ce la metterà tutta per dare il proprio contributo. I prossimi impegni diranno tanto se non tutto sulle ambizioni dei rossoneri.

Contro l'Empoli servono i 3 punti

Il prossimo impegno del Milan è in programma sabato sera allo stadio San Siro di Milano contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Contro il club toscano serviranno altri 3 punti per dare continuità dopo la bella vittoria sul Napoli. A tal proposito il rientro di Ibra potrebbe essere un fattore. Lo svedese, anche se sono per uno spezzone di partita, potrebbe essere importante per decidere le sorti del match in favore dei rossoneri. La sua presenza in area di rigore unita alla sua possenza fisica e al grande tiro dalla distanza: sono tutti dettagli che potrebbero far comodo ai rossoneri, in virtù anche del piccolo problema fisico occorso a Olivier Giroud.

Il francese dovrebbe esserci contro l'Empoli

Il centravanti ex Chelsea e Arsenal è uscito anzi tempo dal terreno di gioco nel match di domenica sera deciso proprio da un suo gol. Per lui una distorsione alla caviglia e alcuni punti di sutura dopo il taglio sulla gamba provocatagli da un'entrata di Koulibaly. Nulla di grave anche se la sua presenza contro l'Empoli è in dubbio.

di Sergio Poli