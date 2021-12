Milan, Ibrahimovic parla del suo problema di settembre al tendine

All'interno del suo nuovo libro, Zlatan Ibrahimovic racconta il retroscena del problema al tendine di cui ha sofferto a settembre.

Di recente è uscito il nuovo libro biografia di Zlatan Ibrahimovic , dal titolo "Adrenalina - My untold stories". Al suo interno l'attaccante del Milan , parla dei primi 40 anni della sua vita. Ci sono numerosi retroscena. Tra questi, il bomber svedese parla del problema al tendine che ha avuto nel mese di settembre, in occasione della settimana che ha portato alla partita casalinga vinta per 2-0 contro la Lazio.

La premessa: “Ora che il mio corpo è più esposto agli infortuni, è fondamentale avere un fisioterapista personale che lo conosca bene e lo tenga d’occhio ventiquattro ore su ventiquattro. Per questo ho assunto Giorgio. Ha una grande esperienza, è considerato uno dei migliori, e lavora solo per me. Ha fatto un lavoro fantastico per dare stabilità al ginocchio operato, non mi dà più problemi e funziona benissimo".