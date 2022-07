Pochesci: “Per me il Monza pensa a Ibra, Galliani ci proverà di sicuro”

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto ex allenatore e tecnico Sandro Pochesci il quale si è espresso su un possibile interessamento del Monza per Zlatan Ibrahimovic e ha detto: "Berlusconi e Galliani sono due dirigenti importanti e per portarti a casa certi giocatori devi essere credibile, e loro lo sono. E' un progetto credibile, più di tante altre squadre. Ma mi aspetto anche un nome importante, ma proprio forte. E secondo me pensano anche a Ibra. Se ha solo un colpo di tosse al Milan, lo prendono. Icardi? Ne prenderei un altro. Serve senso d'appartenenza. Il nostro calcio sta finendo perché non lavoriamo più alla base". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il noto ex allenatore e tecnico Sandro Pochesci.

Anche lui in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto allenatore Walter Novellino il quale si è espresso sui giocatori in arrivo a parametro zero e sui loro ingaggi monstre. Sentite le sue parole: "Le società non possono più reggere certe richieste. I club devono guardare al bilancio e non sono più disposti a spese folli. I parametro zero sono trappole per le società che non possono più sostenere ingaggi alti".