Milan, Zlatan Ibrahimovic incontra Papa Francesco

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic ha incontrato Papa Francesco. Lo svedese ha regalato una copia del suo libro e la maglia del Milan.

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto, in un udienza privata, in Vaticano dal Papa. Durante l'incontro sono state scattate foto, di cui una postata dall'attaccante del Milan con il commento "Peace and Love", e c'è stato uno scambio di regali natalizi. Il bomber svedese, visibilmente emozionato, è stato il primo a rompere il ghiaccio, ringraziando il Pontefice della visita. Subito dopo Ibra ha dato il primo dono a Bergoglio. Il suo libro biografia intitolato "Adrenalina", all'interno del quale il gigante di Malmoe racconta i suoi primi 40 anni di vita.