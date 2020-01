Milan, Ibra nella top five dei migliori marcatori in Europa dal 2007

Ibra quinto per goal dal 2007

MILANO – Come riportato da Opta, Zlatan Ibrahimovic conferma coi numeri una carriera vissuta sempre da campionissimo; analizzando i cinque maggiori campionati europei dal marzo 2007, lo svedese del Milan è al quinto posto per marcature con 234 reti in 314 presenze.

Questa la classifica:

Messi: 429 presenze, 420 gol

Cristiano Ronaldo: 415 presenze, 398 gol

Cavani: 408 presenze, 248 gol

Agüero: 406 presenze, 247 gol

Ibrahimovic: 314 presenze, 234 gol

