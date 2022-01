Milan, Ibrahimovic a caccia del goal: parte la sfida a CR7

Questa sera il Milan affronterà lo Spezia, ma sarà una partita molto speciale anche per Ibra che è a caccia di un nuovo record.

Questa sera andrà in scena la gara tra il Milan e lo Spezia, si giocherà alle ore 18.30 allo stadio San Siro. Gli uomini di Stefano Pioli cercheranno di dare il massimo per portare a casa i tre punti, con l'obiettivo di scavalcare l'Inter che è rimasta inchiodata nella gara contro la Dea. La classifica infatti ad oggi parla chiaro: al vertice troviamo i nerazzurri a quota 50 punti (Con una partita in meno), a seguire il Milan a 48 ed il Napoli a 43. Ma la vera battaglia la combatterà questa sera Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti è alla ricerca del goal che finora è sempre arrivato.