Milan-Fiorentina, sarà di nuovo staffetta fra i due bomber

La corsa scudetto continua, domenica alle ore 15:00 si giocherà a San Siro la sfida fra i rossoneri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano . Sarà una gara molto difficile ma allo stesso tempo determinante per la lotta scudetto. I viola infatti vengono da un ottima stagione ed occupano il sesto posto in classifica a quota 56 punti. Contro la formazione di Commisso occorrerà il miglior Olivier Giroud della stagione. Il bomber francese infatti è stato protagonista anche nella rocambolesca vittoria dell' Olimpico contro la Lazio, aprendo le marcature al 50, che ha reso possibile la rimonta. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il numero 9 è ancora favorito a partire dal primo minuto, ma Pioli in panchina ha anche un Zlatan Ibrahimovic che scalpita, pronto a subentrare nella ripresa. Probabile che ci sia una staffetta fra i due come già successo qualche giorno fa a Roma .

Molti tifosi rossoneri si chiedono quale sia il futuro di Zlatan Ibrahimovic .Il contratto dello svedese è in scadenza, ma l'idea di lasciare il Milan e il calcio ancora non è ancora passata nella mente del totem rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport il club di Milano ha in mente per lui un ruolo da ambasciatore del marchio nel mondo e potrebbe però concedergli un rinnovo annuale da uomo-immagine però anche utile in campo con un contratto per parte fissa da non più di 2 milioni annui.