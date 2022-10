Higuain: “Il mio sogno è finito, ho sempre dato tutto fino all’ultimo”

Gonzalo Higuain ha sempre dato tutto in campo. Anche nella sua breve esperienza in rossonero non gli si può imputare nulla. Il Pipita è stato un nove semplice, gentile e umile. Le sue qualità fisiche e tecniche erano da fuoriclasse, ma lui non pensava solo a segnare o a raggiungere un contratto migliore dal punto di vista economico. Con Gonzalo Higuain lascia il calcio anche una parte molto importante noi. Uno degli ultimi attaccanti dal profilo basso e dal cuore immenso ha lasciato il calcio. Le sue giocate rimarranno per sempre nell'albo.