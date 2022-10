Milan: il sogno viene dalla Premier League e non è un’utopia

Uno dei sogni del mercato rossonero è senza dubbio Hakim Ziyech, esterno dei Blues. Con l’arrivo di Potter, il marocchino e i suoi tifosi avevano pensato che le cose sarebbero cambiate ma il minutaggio non è aumentato. In Champions League dopo i 45 minuti contro la Dinamo Zagabria, all’esordio, ne sono arrivati solo otto contro il Salisburgo.

Contro i rossoneri solo panchina, per l’intera partita. I diavoli, che lo seguono, ormai da un paio d’anni, non hanno, dunque, avuto modo di ammirarlo da vicino. In Premier League dall’arrivo del nuovo allenatore non ha mai giocato. Prima erano stati due i match disputati, per un totale di 116 minuti.

Il Milan non ha smesso di monitorare la situazione ed è pronto a provarci soprattutto se non dovessero arrivare garanzie da Saelemaekers. I rapporti con il Chelsea sono ottimi e un suo approdo in prestito, con diritto di riscatto, non sarebbe certamente da escludere. Si studia quindi la situazione, per intervenire in caso nel mercato di gennaio.