Milan, gli impegni di gennaio: oggi in trasferta contro il Cagliari

Milan, gli impegni di gennaio

MILANO – Dopo lo strepitoso 2020, chiuso con 79 punti conquistati in totale e con il primo posto in classifica con 37 punti nel campionato in corso, il Milan di Stefano Pioli spera, con entusiasmo, ad un 2021 ancor più ricco di soddisfazioni. Gennaio, per l’appunto, metterà già alla prova i rossoneri, con tante sfide ravvicinate e alcuni sconti già importanti per capire come potrebbe proseguire la stagione di Ibrahimovic e compagni. Il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi, acmilan.com, ha stilato l’elenco completo con gli impegni del Milan nel mese in corso:

SERIE A

Sarà un mese di gennaio particolarmente fitto di impegni in campionato: i rossoneri, dopo aver aperto il 2021 al “Vigorito” di Benevento contro la formazione di Filippo Inzaghi, vincendo per 0 a 2, hanno affrontato a stretto giro di posta Juventus (infrasettimanale del 6 gennaio), perdendo 1-3 per la prima volta in stagione in campionato e il Torino, vincendo per 2 a 0 a San Siro. Ora ci saranno Cagliari, Atalanta e Bologna. Questo il dettaglio degli impegni del Milan in campionato:

Cagliari-Milan: lunedì 18 gennaio, ore 20.45, Sardegna Arena – 18° giornata

lunedì 18 gennaio, ore 20.45, Sardegna Arena – 18° giornata Milan-Atalanta: sabato 23 gennaio, ore 18.00, San Siro – 19° giornata

sabato 23 gennaio, ore 18.00, San Siro – 19° giornata Bologna-Milan: sabato 30 gennaio, ore 15.00, stadio Renato Dall’Ara – 20° giornata

COPPA ITALIA

A pochi giorni di distanza dal faccia a faccia in campionato (sabato 9 gennaio), Milan e Torino si ritrovano di fronte in Coppa Italia. A San Siro si giocano gli Ottavi di Finale tra rossoneri e granata: chi passa troverà al turno successivo la vincente della sfida tra Juventus e Fiorentina: il Milan ha vinto 5-4 ai calci di rigore e ai quarti troverà una tra i viola e i nerazzurri

Milan-Torino: martedì 12 gennaio, ore 20.45, San Siro – Ottavi di finale (eventuali Quarti di finale il 27 gennaio): 5-4 d.c.r.

