Milan, non ci sono dubbi: da giugno Conte sarà il nuovo allenatore

Non sembrano ormai esserci più dubbi. L’allenatore salentino è pronto a tornare sulla panchina dopo un anno di stop. Il tecnico approda nuovamente a Milano, sponda rossonera questa volta. Conte ha infatti già allenato l’Inter per due anni, con la quale ha vinto lo scudetto nel 2021 con gli stadi chiusi per la pandemia.

La notizia che l’allenatore si rimettesse in gioco era nell’aria e ora sembra ufficiale. In estate Conte non ha ricevuto nessuna offerta, mentre a campionato in corso ha rifiutato la panchina del Napoli. Si vociferava anche di un clamoroso ritorno alla Juve, ma per il momento i bianconeri proseguiranno con Allegri. Per tutti questi motivi Conte ha deciso di accettare la proposta del Milan e di rimettersi in gioco in rossonero.