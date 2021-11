Giroud: “Ibra è molto rispettato all’interno dello spogliatoio, è il capo”

L'attaccante rossonero ha parlato all'Equipe in vista della sfida di domani contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Olivier Giroud ha parlato e ha detto: “Sono soddisfatto per come ho iniziato la mia avventura in rossonero. Sono a quattro gol in cinque partite in casa anche se sono stato fermato dal Covid e da alcuni problemi alla schiena che mi porto dietro da un po'. Questa è la vita di un trentacinquenne".

"Già in passato potevo arrivare in Italia e ho avuto contatti con altri club ma il destino ha voluto che fosse il Milan. Volevo giocare in Serie A, è un campionato molto emozionante e volevo iniziare una nuova sfida. Era quello che serviva nella mia carriera. Ibrahimovic? Quando ho firmato il mio contratto a Casa Milan era presente anche Pioli, oltre a Maldini e Massara e il mister mi ha chiesto come vivessi la convivenza con Ibra. Gli ho risposto che se non fossi stato pronto a questa convivenza e se non avessi pensato di poter giocare insieme a lui o a essere in concorrenza con lui non sarei mai entrato in quell'ufficio per la firma. Ibra non mi ha mai spaventato, è un'occasione per me per poter migliorare ancora insieme a lui e per imparare da un giocatore con una carriera eccezionale come la sua. Zlatan è un leader, ci completiamo a vicenda".