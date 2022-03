Milan, ascolta Giroud: ” Io e Ibrahimovic, fratelli da scudetto”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato ieri un'intervista a 'Europe1'. Vediamo insieme le dichiarazioni del centravanti.

Redazione Il Milanista

"Il mio sogno è diventare Campione d'Italia con il Milan. Mancano otto partite per realizzare qualcosa di importante per il Milan dopo alcuni anni senza trofei. Abbiamo il sostegno incondizionato dei tifosi che mi hanno accolto bene. C'è anche la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l'Inter. La strada è ancora lunga, stiamo andando passo dopo passo, ma sarà indeciso fino alla fine".

RAPPORTO CON IBRA -"Zlatan è fantastico. È una persona con un carisma e una personalità straordinaria. Ha questo modo di comunicare con i media che è suo. Può sembrare molto duro, impressionante e talvolta intimidatorio. Ma è una persona normale come te e me che ha questo amore per il calcio e per gli standard di alto livello, lo trasmette ai giovani, occupa molto spazio, ha questo ruolo di fratello maggiore, proprio come me. E' stata un'occasione poter affiancare uno dei giocatori che tifavo quando ero più giovane. Quando ho iniziato, era già nei grandi club. I miei amici mi hanno regalato una sua maglia quando era a Barcellona. È una persona con cui parlo molto. Ha molto rispetto quando un giocatore arriva in gruppo e ancora di più quando ha questa esperienza ad alto livello. Non importa chi gioca, ciò che conta è essere decisivi. Dimostra che anche a 35 o 40 anni puoi continuare a giocare ad alti livelli".

DERBY- "Mi ha dato molta energia e fiducia. Quel giorno eravamo sotto 1-0. Primo derby per me. In tre minuti ho capovolto i nostri tifosi. È stata un'emozione incredibile che non dimenticherò mai. È una delle partite che contano in una carriera e mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi del Milan".