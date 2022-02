Inter-Milan: Giroud Show, in soli 3 minuti mette KO i nerazzurri

Nella giornata di oggi è andato in scena il Derby della Madonnina fra il Milan e l'Inter. Terminato 1-2 a favore dei rossoneri.

Alle ore 18.00 è andata in scena la gara fra l' Inter capolista ed il Milan. I nerazzurri infatti occupano il primo posto in classifica, inseguiti dal Milan ed il Napoli. La formazione di Simone Inzaghi è scesa in campo con il classico 3-5-2 composto da Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro e Dzeko. Il Milan ha risposto con un 4-2-3-1; Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Kessie, Leao e Giroud. Al 38esimo minuto del primo tempo, i nerazzurri passano in vantaggio a causa di una disattenzione di Kalulu. Il centrale rossonero va a vuoto di testa su corner di Calhanoglu e lascia libero Perisic, che da pochi metri colpisce sul secondo palo con il piattone sinistro.

Al 75esimo minuto,Olivier Giroud firma la rete dell' 1-1. Il francese recupera la palla a centrocampo, i rossoneri ripartono in contropiede con Tonali che allarga su Diaz. La conclusione viene deviata e finisce sui piedi di Giroud che accomoda la palla comodamente in rete. Al 78esimo minuto arriva il 2-1 dei Diavoli. Calabria trova un corridoio per Olivier Giroud, che si gira sul sinistro e apre il piattone battendo Handanovic. I rossoneri portano a casa i tre punti, in una gara tutto tranne che semplice. Gli uomini di Stefano Pioli accorciano in classifica e si catapultano a -1 proprio dai nerazzurri. Grazie alla vittoria odierna la lotta scudetto resta aperta. Di una cosa siamo certi che il campionato è ancora lungo ed il Milan farà di tutto per competere fino alla fine.