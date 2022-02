Milan, Giroud : “Vinciamo al derby e crediamo allo scudetto”

Olivier Giroud, centravanti rossonero, ha rilasciato un intervista ai microfoni di StarCasinoSport, dove ha parlato di Milan.

Redazione Il Milanista

Il centravanti del Milan Olivier Giroud ha concesso una lunga intervista a StarCasinòSport parlando della sua esperienza in rossonero e delle sue ambizioni di gruppo.

Su Pioli e Wenger: "Loro sono diversi. Wenger era un allenatore molto esperto, molto molto calmo: raramente si arrabbiava o urlava. Pioli per fare le cose bene e giocare il nostro calcio ci mette tanta passione, ha temperamento; gli piace parlare forte per infonderci motivazioni e le idee di gioco. Sono molto diversi, ma mi piacciono entrambe le personalità".

Sui numeri e i compiti dell'attaccante moderno: "Sì, per un attaccante i numeri sono molto importanti e si viene valutati sui numeri. È ciò che si ricorda a fine stagione. Voglio, però, aiutare la squadra: non sono egoista; oggi è troppo importante per una squadra avere un attaccante che fa le cose che la gente non vede: dal pressing alle corse per dettare il passaggio, aprire gli spazi... È un ruolo più globale rispetto ai numeri, ma alla fine tutti guardiamo i numeri".

Su Ibrahimovic: "Idolo? Non mi piace questa parola, perché il mio idolo è Gesù Cristo. Ammiravo Shevchenko e Ibrahimovic, ma non gliel'ho ancora detto a Zlatan... A 20 anni lui era già il top; non comprai la sua maglia, ma i miei amici me la regalarono. Magari me la farò firmare da Ibra...".

Sul 'vero' Giroud: "I tifosi hanno visto il vero Giroud, ma so che posso fare ancora di più per aiutare la squadra. Adesso vorrei giocare di più. Il mister fa le sue scelte, ma io sono pronto e mi sento molto bene fisicamente. Sono pronto a realizzare i nostri obiettivi. So che ho bisogno di segnare di più".

Credete allo Scudetto? "Sì, certo. Ora abbiamo un'importante partita contro l'Inter. Se vinciamo abbiamo una buona opportunità di esserci alla fine. Ho giocato e segnato nel primo derby contro il Tottenham, era una cosa troppo importante per i tifosi dell'Arsenal".

Sull'obiettivo personale del 2022: "Il mio primo obiettivo è di vincere lo Scudetto con il Milan, poi ciò che verrà viene di conseguenza... È un bonus per me, ho nella testa solo il Milan e la mia famiglia".