Milan, Maldini premia un giovane talento: pronto il rinnovo con aumento

La strada intrapresa dal Milan è guardare sempre con grande attenzione ai calciatori giovani con grandi potenzialità. Una strategia che ha permesso a Maldini e Massara di allestire una squadra competitiva che migliora grazie al lavoro. Leao, Tonali, le grandi giovani stelle del Milan sono già diventati degli uomini copertina di questo club. Non è un caso che i rossoneri siano una delle rose più giovani tra i maggiori campionati europei . E la dirigenza rossonera vuole proseguire per questa strada.

Ecco che allora la società rossonera è pronta a blindare uno dei migliori talenti sotto contratto con il Milan. Si tratta del giovanissimo talento ivoriano Chaka Traoré . Non ancora 18enne Traoré sta facendo benissimo con il Milan Primavera e non vede l'ora di debuttare in prima squadra. Nonostante un avvio altalenante della Primavera, il classe 2004 si sta facendo valere grazie alle sue abilità. Rapidità, cambio di passo e qualità al servizio di Ignazio Abate .

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il Milan ha tutte le intenzioni di blindarlo. Nei prossimi giorni l'entourage del calciatore e la dirigenza meneghina si siederanno a un tavolo per trovare l'accordo per il rinnovo del contratto, che dovrebbe registrare anche un aumento per quanto riguarda l'ingaggio. Un premio per un calciatore che può rappresentare molto presto il futuro del Milan.