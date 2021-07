Milan | Giorni decisivi per Kaio Jorge: i bianconeri non mollano

Per parlare della trattativa in corso, è intervenuto il Presidente del Santos, che vorrebbe poter monetizzare sulla cessione dell'attaccante

Redazione Il Milanista

Il Milan lavora per mettere a segno un nuovo colpo per l'attacco. Maldini e Massara vorrebbero assicurarsi un profilo giovane e di prospettiva da mettere sotto l'ala protettiva di Zlatan Ibrahimovic e Oliver Giroud, due campioni prolifici ed esperti.

L'obbiettivo sembra quello di covare nelle scuderie rossonere un diamante grezzo, che da qui ad un paio di anni possa sbocciare e divenire una pedina fondamentale per il futuro del club di Via Aldo Rossi. ù

Non solo Milan

In corsa per la punta sudamericano, non c'è solo il Milan. Anche la Juve ha messo gli occhi sul giovane talento brasiliano di proprietà del Santos; l'attaccante in scadenza di contratto a dicembre 2021, è ormai da tempo nel mirino dei due club, con i rossoneri in particolare che avrebbero già un accordo di massima con il classe 2002.

Negli ultimi giorni, però, la Juventus avrebbe rilanciato per il gioiello brasiliano. La conferma di questo interesse vivo arriva Globo Esporte, direttamente dalla parole del presidente del Santos Andres Rueda, che ha parlato di una trattativa in corso.

"C’è una proposta per Kaio Jorge. La stiamo valutando per dare una risposta. Io avrei voluto rinnovare il contratto e tenerlo per altri cinque anni. Cercheremo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la famiglia sono dalla nostra parte".

Sul rapporto col calciatore: "Sono riconoscenti per quello che ha fatto il Santos e credono che sia sbagliato andare via senza che il Santos abbia un riconoscimento per questo lavoro. Credo che sarà una cosa interessante per il club e per lui".

Il patron della società brasiliana ha poi aggiunto a Canal do DIÁRIO DO PEIXE, su Youtube: "Stiamo trattando, è una proposta che è arrivata direttamente al club. Stiamo lavorando". Intanto però pare che l'agente del calciatore spinga per un addio a parametro zero nel prossimo gennaio, mentre il Santos vorrebbe venderlo ad altre squadre per monetizzare maggiormente in questa sessione.