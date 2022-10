Milan, ecco i giocatori azzurri che devi temere questa sera

Questa sera il Milanscenderà in campo al Castellani per l’ottava giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria, dopo il brusco stop riscontrato nell’ultima giornata contro i partenopei. I Campioni d’Italia sanno di dover ripartire subito con un trionfo, così da non distaccarsi troppo dal primo posto in classifica. Dall’altra parte invece i padroni di casa sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato. Nonostante l’avversario ostico, gli azzurri tenteranno di centrare questo obiettivo e di rimanere imbattuti per sei giornate consecutive in Serie A.