Milan-Genoa, Rafael Leao: “Cerco di fare sempre del mio meglio”

Il Milan questa sera ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Genoa dell' ex Andriy Shevchenko.

Questa sera sono andati in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan è uscito vincitore contro il Genoa dell' ex Andriy Shevchenko, con il risultato di 3-1. La gara è terminata ai tempi supplementari, grazie al goal fortuito del solito Rafael Leao. Successivamente i rossoneri dilagano con Alexis Saelemakers, il quale deve solo spingere la palla in rete da pochi metri.