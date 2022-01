Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Rebic, in attacco spazio a Giroud

Ecco le formazioni ufficiali del match tra Milan e Genoa, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Redazione Il Milanista

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Milan-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri sfidano a San Siro i grifoni dell’ex Shevchenko, che rischia di essere esonerato. Gli uomini di Pioli invece provengono da un periodo d’oro, complici le ultime vittorie in campionato e il secondo posto in classifica. La volontà dei diavoli è vincere questa gara, per continuare il cammino in Coppa Italia, e dare una risposta importante dopo la vittoria della Supercoppa di ieri sera da parte dell’Inter.

Il Milan scenderà in campo con una formazione molto forzata, date alcune positività al Covid e vari infortuni – oltre ai giocatori assenti per la Coppa d’Africa. In porta è confermata la presenza di Maignan, mentre in difesa ci sarà Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra, a supporto della coppia centrale Tomori-Gabbia. A centrocampo ci sarà Tonali (che invece dovrà saltare la gara contro lo Spezia di lunedì 17 gennaio), con al suo fianco Krunic (favorito su Bakayoko). Sulla trequarti spazio a Messias a destra, Maldini al centro e Rebic a sinistra, a supporto di Giroud unica punta. Non ci sarà invece Ibrahimovic, perché squalificato.

Il Genoa schiererà invece i giocatori che finora hanno giocato meno, dovendo fare i conti anche con tre positivi al Covid. In porta dovrebbe esserci Semper, con Ostigard, Vasquez e Vanheusden in difesa. A centrocampo spazio a Badelj, al fianco di Portanova e Melegoni. In attacco invece gioca per la prima volta Yeboah, al fianco di Caicedo e Ekuban.

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli.

A disp.: Mirante, Nava; Florenzi, Stanga; Bakayoko, Díaz, Saelemaekers; Messias, Roback.

Genoa (4-3-3): Semper, Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vazquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban, Caicedo, Yeboah. All. Shevchenko.

A disp.: Marchetti, Sirigu; Bani, Masiello; Cassata, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré; Buksa, Destro, Pandev.