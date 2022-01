Milan-Genoa, prima gara di Coppa Italia: modalità d’acquisto dei biglietti

Giovedì alle 21 è in programma la sfida di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Ecco le modalità per acquistare i biglietti del match.

Redazione Il Milanista

Giovedì 13 gennaio il Milan affronterà il Genoa di Andriy Shevchenko nella sfida in gara unica degli Ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 21 a San Siro. I rossoneri sono tornati ad allenarsi già nella giornata di ieri, quando hanno svolto una seduta di scarico in palestra. Gli uomini di Pioli hanno effettuato il consueto lavoro defaticante post-partita e alcuni esercizi sulla forza. La ripresa degli allenamenti è programmata per questa mattina a Milanello.

Giovedì sera ci sarà la prima gara di Coppa Italia di questa stagione per il Milan. Il club meneghino ha già affrontato 5 volte il Genoa e il bilancio è di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 vittoria dei rossoblù. Le due squadre non si affrontano nella competizione dalla prima giornata della fase a gironi dell'edizione 1985/86, con la gara che si era conclusa sul 2-2.

Come riferito dal sito acmilan.com, il club meneghino ha aperto la vendita dei biglietti per il match. Si legge: “I biglietti per Milan-Genoa saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket e verranno venduti in due finestre di vendita separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero, aprirà martedì 21 dicembre alle 12.00 e terminerà mercoledì 22 dicembre alle 23.59.

La seconda e ultima, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10.00 di giovedì 23 dicembre e resterà aperta fino ad esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 9€ per i tifosi Under 30. Inoltre, gli Under 16 (solo se accompagnati da un adulto) e le donne potranno usufruire della tariffa speciale di 5€ in alcuni settori”. Ai tifosi rossoneri si ricorda di presentarsi allo stadio muniti di Green Pass, di mascherina FFP2 e di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.