Verso Milan-Genoa: dieci curiosità sul match di questa sera

Questa sera il Milan giocherà a San Siro alle 21:00 per la 33esima giornata di campionato. Ecco 10 curiosità sul match.

Redazione Il Milanista

Questa sera il Milan affronterà il Genoa nella gara casalinga delle 21:00. In attesa del match, il club rossonero ha pubblicato sul sito acmilan.com 10 curiosità sulla sfida di San Siro:

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 107 i precedenti in Serie A tra Milan e Genoa: i rossoneri hanno ottenuto 53 successi contro i 20 dei rossoblù, completano 34 pareggi.

2- Il Milan, che è andato a segno in 20 delle ultime 21 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (fa eccezione uno 0-0 dell'ottobre 2017), ha vinto entrambe le sfide di campionato tra le due squadre giocate di venerdì per 2-0 (dicembre 2011 e marzo 2013)

3- Questa è la prima volta nella storia della Serie A che Milan e Genoa si affrontano con oltre 40 punti di differenza l'una dall'altra a inizio giornata (precisamente 46). Il precedente record erano i 32 che i rossoneri avevano di vantaggio il 24 aprile 2012, anche in quell'occasione alla vigilia della 33ª giornata di campionato.

STATO DI FORMA

4- Non avendo il Milan subito gol nelle ultime cinque partite di campionato, Stefano Pioli potrebbe diventare il terzo allenatore nella storia rossonera a registrare almeno sei clean sheet consecutivi in una singola stagione di Serie A dopo Fabio Capello e Nereo Rocco.

5- Con un successo, il Milan può superare la soglia dei 70 punti in meno di 34 gare giocate per la quinta occasione nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2003/04, il 2004/05, il 2005/06 e il 2010/11.

STATISTICHE GENERALI

6- Nel 2022 il Milan ha la seconda migliore difesa nei cinque maggiori campionati europei (sette gol subiti in 13 partite). In generale, nessuna squadra ha mantenuto più volte dei rossoneri la porta inviolata in questa stagione di Serie A con 14 clean sheet, dato che è il migliore di squadra dal 2011/12 (18).

7- Si affrontano a San Siro le due squadre che in questo campionato vincono in media più contrasti a partita (10.9 il Milan, 10.4 il Genoa), oltre che la migliore per gol segnati da fuori area (i rossoneri con 11) e l'unica a non averne realizzato nemmeno uno in stagione finora.

FOCUS GIOCATORI

8- Ben cinque giocatori rossoneri hanno trovato contro il Genoa il loro primo gol in Serie A, due dei quali vestendo la maglia del Milan: Theo Hernández (ottobre 2019) e Pierre Kalulu (dicembre 2020). Gli altri tre sono Alessio Romagnoli (Roma, marzo 2013), Rade Krunić (Empoli, ottobre 2015) e Sandro Tonali (Brescia, ottobre 2019).

9- Solo José Sá del del Wolverhampton (79%) ha una percentuale di parate più alta - tra i portieri con almeno 10 gare disputate - di Mike Maignan (78.7%) in stagione nei cinque maggiori campionati europei.

10- A segno nella sua precedente presenza di Serie A contro il Genoa (il 18 aprile 2021), Ante Rebić può andare in gol in due partite di fila contro una singola avversaria per la prima volta da settembre 2021 (in cui è arrivato a tre, contro la Juventus).