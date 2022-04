Milan-Genoa, i convocati di Blessin: dentro Destro e Criscito, fuori Sturaro

L'allenatore del Genoa, Alexander Blessin, ha ufficializzato la lista dei convocati per la 33esima giornata di campionato.

Alexander Blessin ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Milan, valida per la 33esima giornata di campionato. Il tecnico dei rossoblù dovrà fare a meno di Sturaro, che inizialmente si pensava potesse almeno essere disponibile per la convocazione. Al suo posto pronto dall'inizio Galdames che probabilmente partirà titolare in coppia con Milan Badelj nella linea mediana. Recuperato invece Mattia Destro, l'ex della sfida dovrebbe partire titolare nel 4-2-3-1 dei genoani.