Verso Milan-Genoa: 65mila biglietti venduti per la sfida contro i rossoblù

Altra testimonianza d'affetto nei confronti della squadra. Pronti in 65mila a caricare il Milan per la prossima giornata.

La lotta scudetto entra nel vivo. A sei giornate dalla fine del campionato è ancora tutto in equilibrio e la squadra di Pioli cerca il riscatto dopo due pareggi senza gol. Per far fronte alle difficoltà realizzative c'è bisogno di sbloccare il tabellino e i tifosi si augurano che Giroud possa lasciare il segno, anche a fronte di un nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Servirà precisione e lucidità nella prossima sfida e a Milano arriverà un Genoa in cerca di rivalsa dopo un sonoro 1-4 contro i biancocelesti di Sarri. Una sfida tosta tra due squadre che hanno ambizioni diametralmente opposte.

I nerazzurri attendono di recuperare la sfida contro il Bologna e in caso di vittoria potrebbero tornare in testa alla classifica. La pressione sui rossoneri è altissima, i due passi falsi delle ultime uscite hanno azzerato il margine d'errore. D'ora in avanti non si può sbagliare, i tifosi spingono per alzare un trofeo che manca da 11 anni dalle parti di Milanello. La febbre scudetto c'è, l'energia non manca e nel momento del bisogno la risposta è arrivata. Ora tocca ai calciatori dimostrare che questa stagione è quella giusta per risollevare al cielo un trofeo di fronte al proprio pubblico.