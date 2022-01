Milan, inizia la Coppa Italia: ecco come comprare i biglietti

Con un comunicato sul proprio sito internet il Milan ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per il match di Coppa Italia contro il Genoa

Giovedì 13 gennaio alle 21.00 il Milan ospiterà il Genoa di Andriy Shevchenko a San Siro nella sfida in gara unica degli Ottavi di finale di Coppa Italia . I precedenti tra le due squadre in Coppa Italia sono cinque - due vittorie rossonere, due pareggi e un successo rossoblù - e le due squadre non si affrontano nella competizione dalla prima giornata della fase a gironi dell'edizione 1985/86, con la gara che si era conclusa sul 2-2.

I biglietti per Milan-Genoa saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket e verranno venduti in due finestre di vendita separate:

Il costo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 9€ per i tifosi Under 30. Inoltre, gli Under 16 (solo se accompagnati da un adulto) e le donne potranno usufruire della tariffa speciale di 5€ in alcuni settori.