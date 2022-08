Programmazione Atalanta-Milan, ecco dove vederla: Tv e streaming

Questa sera alle ore 20.45 avrà inizio la sfida fra i rossoneri e l' Atalanta di Gianpiero Gasperini, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il Milan vorrà riconfermarsi dopo l'ottima vittoria in casa, ottenuta ai danni dell' Udinese. Mentre i bergamaschi vorranno continuare ad insidiare le grandi del nostro campionato. Sarà certamente una gara difficile, ma ricca di emozioni. Vediamo dove si potrà vedere questa entusiasmante gara.

Atalanta-Milan è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile in streaming, in abbonamento, tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smartphone, smart tv, tablet e altri device come Amazon Fire Stick, decoder TimVision, console di gioco (Playstation e Xbox) e Apple TV.