Milan-Udinese: 4-2, uno straordinario Ante Rebic infiamma San Siro

Oggi alle ore 18:30 il Milan Campione d'Italia ha affrontato l'Udinese di Sottil, nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno infiammato un San Siro tutto esaurito, battendo l'Udinese con il risultato di 4-2. Un ispiratissimo Ante Rebic stende i friulani con una favolosa doppietta e non fa rimpiangere l'assenza dal primo minuto di Olivier Giroud , tenuto fuori perchè al rientro da un affaticamento muscolare.

Al 2' minuto di gioco Rodrigo Becao porta in vantaggio i friulani grazie ad un goal arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Deulofeu. Il pareggio rossonero non esita ad arrivare, al 10' minuto di gioco il direttore di gara Marinelli concede un penalty agli uomini di Stefano Pioli. Theo Hernandez spiazza Silvestri e riporta in parità la partita.