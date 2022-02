Milan-Udinese: ecco le probabili formazioni in vista del match

Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Udinese, gara che si giocherà nella giornata di domani alle 18:45 a San Siro.

In porta Mike Maignan. In difesa da destra Davide Calabria,Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e TheoHernandez. A centrocampista, squalificato Bennacer, giocherà Franck Kessie insieme a Sandro Tonali. Sulla trequarti Junior Messias è favorito su Alexis Saelemaekers, con il brasiliano che dovrebbe stare sulla stessa linea di Brahim Diaz e Rafael Leao. In attacco Olivier Giroud, con Rebic possibile alternativa al francese. Ancora fuori Zlatan Ibrahimovic, le condizioni dello svedese preoccupano e non poco Stefano Pioli, in vista del derby di Coppa Italia. Attenzione particolare a Romagnoli, Theo Hernandez e Brahim Diaz: tutti e tre sono diffidati e dunque rischiano di saltare il big match contro il Napoli.