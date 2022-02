Salernitana-Milan: la formazione di Pioli resta impantanata all’ Arechi

Questa sera alle ore 20.45 è andata in scena la gara di campionato fra il Milan e la Salernitana, valida per la 26esima giornata di Serie A.

Questa sera alle ore 20.45 è andata in scena la gara fra la Salernitana ed il Milan, valida per la 26esima giornata di Serie A, terminata con il risultato di 2-2 . Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-1. Avvio di gara che ha visto i padroni di casa protagonisti con diverse conclusioni che hanno impensierito la retroguardia rossonera, come testimonia anche il tiro di Ranieri parato da Maignan. Ma al 5' minuto di gioco la formazione di Stefano Pioli sblocca il risultato grazie alla rete di Junior Messias, arrivata da un taglio centrale di Theo Hernandez. Al 15esimo minuto il tecnico dei campani Nicola ha dovuto fare a meno di Radovanovic, uscito per un problema alla caviglia sinistra.