Sassuolo, Henrique: “Non dimenticherò mai la gara contro il Milan”

Matheus Henrique , centrocampista del Sassuolo , in una intervista a Nero&Verde ha parlato della sua carriera tra passato e presente.

ARRIVO AL SASSUOLO – «Sono contento di essere arrivato qui dal Gremio, dal Brasile. Mi sono sentito sin da subito molto bene. Tutto lo staff, i dirigenti, i giocatori, sono stati sempre gentili con me e così è più facile adattarsi, imparare l’italiano, conoscere la città. Mi sento molto molto bene qua».

FAVELAS – «Ho sempre avuto il sogno di diventare giocatore. A 13 anni sono uscito dalla favela, sono andato al Gremio, una città lontana dalla mia. Sono andato in Nazionale, sono andato alle Olimpiadi, ho vinto il campionato e ora sono qui con il Sassuolo e spero di fare grandi cose in neroverde, proprio come con il Gremio».