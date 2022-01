Milan-Juventus: vediamo insieme le probabili formazioni

Questa sera andrà in scena la sfida tra il Milan e la Juventus, valida per la 23esima giornata del campionato italiano.

Questa sera alle ore 20.45 si giocherà Milan-Juventus, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli nonostante le tante assenze cercheranno di dare il massimo per accaparrarsi i tre punti. Nell'ultimo incontro ufficiale avvenuto lo scorso settembre, Juventus e Milan hanno ottenuto entrambe un punto, in virtù del 1-1 finale. I bianconeri aprirono le danze grazie al goal di Alvaro Morata, a cui successivamente rispose Ante Rebic nella ripresa di gioco. Finora i punti raccolti dai rossoneri sono 48, secondo a cinque punti di distanza dall'Inter. La vecchia signora invece si ritrova quinta in classifica a quota 41 punti. I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo la dura sconfitta subita contro lo Spezia di Thiago Motta nell'ultima sfida di campionato.