Milan-Roma , arrestato un giovanissimo tifoso giallorosso

Nella serata di ieri è stato arrestato un giovane sostenitore giallorosso. Accusato di aver lanciato diversi petardi all'interno dello stadio.

Serata da dimenticare per un tifoso giallorosso il quale è stato arrestato dopo la partita di ieri sera tra il Milan e la Roma. Il 22enne romano, con numerosissimi precedenti alle spalle ha lanciato all’interno del settore ospite diversi petardi di notevole violenza. Due di quest’ultimi sono terminati nel settore sotto a quello in cui si trovava, ed uno infine lo ha lanciato contro gli steward. Per fortuna nessuno è rimasto danneggiato dalle forte esplosioni, ad avere la peggio sono stati solamente alcuni seggiolini.

Gli agenti della Digos in collaborazione con il lavoro della Polizia Scientifica, hanno individuato quasi nell’immediato il tifoso responsabile, il quale è stato arrestato mentre tentava di allontanarsi da San Siro. Il questore di Milano ha emesso nei confronti del giovane sostenitore giallorosso un Daspo di 5 anni. Il quale vieta oltre all’ingresso nelle manifestazioni sportive in Italia, anche l’accesso ai campi sportivi della Roma.

La violenza negli stadi è un tema sempre attuale, purtroppo da decenni. Il comportamento aggressivo da parte del tifoso viene studiato da moltissimi anni anche da gruppi di psicologi. Molte volte viene riconosciuto come il desiderio di affermazione, magari in individui che sono soggetti a frustrazioni psicologiche di tipo : familiare, lavorativo o sociale. Ovviamente non tutti i tifosi di calcio assumono comportamenti violenti o non idonei alla collettività, normalmente questa “trasgressione” viene attribuita al modello ultrà. Questi ultimi partecipano volentieri a scontri, entrando in una vera e propria competizione con le tifoserie rivali. Di certo questo comportamento sbagliato andrebbe bloccato sul nascere, con ogni tipo di prevenzione possibile.