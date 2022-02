Milan-Udinese, Cioffi : “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”

Questa sera alle ore 18.50 è andata in scena la gara fra il Milan e l'Udinese, valida per la 27esima giornata di Serie A.

Questa sera alle ore 18.50 è andata in scena la gara fra il Milan e l'Udinese , valida per la 27esima giornata di Serie A. La partita è terminata con il risultato di 1-1, che rende felice solamente gli uomini di Gabriele Cioffi.

SULLA PRESTAZIONE DI OGGI- "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, bravissimi i ragazzi, se non sei quasi perfetto soprattutto contro queste squadre non esci con i punti"

SULLE DIFFICOLTA NELL' ALLENARE GIOCATORI CON NAZIONALITA' DIVERSE - "Molti di loro parlano italiano e chi non lo fa parla inglese. E' difficile ,come è difficile allenare una squadra di tutti italiani, quello che non trasmetti con le parole lo trasmetti con il non verbale. Quando ci sono modi differenti di approccio i calciatori ti devono seguire e loro lo hanno fatto."