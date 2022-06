Milan, con l’arrivo di un difensore Gabbia andrà in prestito: c’è la Samp

I rossoneri sono a caccia di un difensore, Matteo Gabbia pronto ad una nuova esperienza in prestito. Blucerchiati i in pole per lui.

Redazione Il Milanista

Il Milan proverà a chiudere un'operazione per portare a Milanello un difensore centrale. Il colpo Botman è sfumato e l'olandese sarà ufficialmente un calciatore del Newcastle. Romagnoli dirà addio dopo 7 anni alla corte di San Siro e lascerà la fascia al braccio di Davide Calabria. Al momento i rossoneri hanno solo tre centrali in rosa e urge chiudere un colpo nel reparto arretrato. Maldini e Massara hanno dunque bisogno di un quarto centrale che insieme a Tomori, Kalulu e Kjaer formerà il pacchetto difensivo di Pioli. Tra i vari nomi attenzionati il duo sta decidendo come muoversi e su chi puntare tra giovani promesse o profili esperti e navigati.

Non appena i rossoneri metteranno a segno quest'operazione di mercato, per Matteo Gabbia ci sarà il via libera per un'esperienza in prestito. Per la prossima stagione Pioli avrà bisogno di calciatori pronti e il difensore classe 1999 non ha convinto pienamente nell'ultima stagione di campionato. I rossoneri, come detto, sarebbero intenzionati a girarlo in prestito ad un'altra squadra di Serie A. Su di lui c'è il forte interesse della Sampdoria di Giampaolo. Il tecnico dei doriani lo accoglierebbe a braccia aperte; lo ha già allenato al Milan nella preparazione estiva e nella breve avventura da allenatore rossonero.

Gabbia vorrebbe giocare con continuità e per questo sarebbe disposto ad allontanarsi da Milano, sperando di poterci tornare un domani da calciatore più pronto. Nell'ultima stagione il nativo di Busto Arsizio è stato utilizzato raramente da Stefano Pioli: solo 8 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. La Samp potrebbe fare al caso suo, con i genovesi che devono sostituire la partenza di Yoshidache si svincolerà dal club blucerchiato. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, per la Sampdoria si tratterebbe di una prima scelta, un centrale giovane che fin da subito può adattarsi nella difesa dei doriani.