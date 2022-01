Sampdoria, dopo Conti all-in su un altro rossonero: è Gabbia!

La Sampdoria pare ci abbia preso gusto. Dopo Andrea Conti, il mirino sarebbe stato puntato su un altro rossonero.

La Sampdoria è alla disperata ricerca di profili che possano fare il caso della squadra blucerchiata. La formazione ligure è immischiata nella lotta per non retrocedere e per non rischiare oltre modo avrebbe preso di mira il Milan e in particolar modo i giocatori rossoneri.

Andrea Conti è ufficialmente un nuovo giocatore blucerchiato

Il terzino destro ex Atalanta e Parma è da ieri un nuovo giocatore della Sampdoria in modo ufficiale. Il giocatore natio di Lecco è arrivato a titolo definitivo per andare a rimpolpare un reparto dove si era creato un buco. Dopo l'arrivo in Liguria del giocatore ex Milan, ecco che la dirigenza blucerchiata ha messo nel mirino un altro giocatore rossonero.

Il profilo è quello di Matteo Gabbia

Il profilo che la Sampdoria avrebbe messo nel mirino è il difensore classe '99 Matteo Gabbia. Il ragazzo, dopo una prima parte di stagione passata più in panchina che sul rettangolo di gioco, è riuscito a ritagliarsi dello spazio e nelle ultime due uscite stagionali a sorpreso tutti assieme al compagno di reparto Kalulu. I due sono riusciti nell'intento di non far sentire troppo la mancanza di Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori che erano out causa Covid 19 e di Simon Kjaer out per forze maggiori vista la rottura recente del legamento crociato.

La Sampdoria ci prova

Secondo le ultime indiscrezioni la Sampdoria ci starebbe provando proprio per Matteo Gabbia. Ora che Fikayo Tomori si è negativizzato dal Covid 19, cosa che a breve toccherà pure per Alessio Romagnoli, lo spazio per Matteo Gabbia potrebbe di nuovo ridursi al lumicino. Motivo per il quale anche il ragazzo potrebbe spingere per una cessione temporanea. Anche dal momento che il Milan è alla continua ricerca di un nuovo difensore centrale di esperienza e qualità. La Sampdoria è quindi su Gabbia: vedremo come si evolverà la situazione.