Milan, Gabbia per ora non parte: fermata la sua cessione alla Sampdoria

Niente da fare. La sua cessione ora come ora è fermata. Matteo Gabbia non si muove da Milano. Il difensore rimane così bloccato nel capoluogo milanese. Per carità, poter far parte di un grande e prestigioso club quale gli attuali campioni in carica è un onore incredibile, ma non poter vedere (quasi) mai il campo un po' meno. Ad oggi infatti il classe 1999 parte molto indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. È l'ultimo centrale su cui conta il tecnico. Il mister crede in lui - è innegabile -, ma non può reggere il confronto con i vari Tomori, Kalulu e Kjaer. Assolutamente no. E per questo medita l'addio Matteo Gabbia. Il tutto per poter mettere minuti importanti nelle proprie gambe.