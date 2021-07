Milan | Fuori Samu Castillejo per liberare la fascia destra

L'esterno destro si trova bene a Milano ma la dirigenza rossonera lo avrebbe già inserito nella lista dei partenti

Redazione Il Milanista

Dopo un attivissimo mercato in entrata, il Milan deve iniziare a sfoltire la rosa. Se i rossoneri vorranno completare la compagine con i giusti innesti, ci sarà bisogno di capitali; il piano di Massara e Maldini è quello di dedicarsi, per il momento, alle operazioni in uscita così da poter racimolare un piccolo tesoretto da reinvestire.

Per acquistare un degno sostituto di Calhanoglu, un buon compagno di reparto per Kessié e un esterno d'attacco; il fondo Elliott ha già scelto chi sacrificare: oltre a Caldara e Conti, un altro giocatore che è destinato a lasciare Milanello è Samuel Castillejo. Senza queste cessioni, Pioli non potrà ricevere gli innesti che gli servono.

Il Milan vuole piazzare Samu

L'esterno spagnolo si trova molto bene al Milan e vorrebbe restare ma il club lo ha già messo sulla lista dei partenti. Al momento non sono ancora arrivate offerte per il numero 7 rossonero, che però piace da sempre in patria a diversi club.

Secondo il programma televisivo El Chiringuito, ci sarebbe un interessamento di: Espanyol; Valencia; Celta Vigo e Getafe. Tutte squadre di metà classifica, con ambizioni europee, l’ideale per Castillejo che in Spagna ricordano soprattutto per le ottime stagioni al Villarreal, in un calcio sicuramente meno chiuso tatticamente e più adatto alle sue giocate a rientrare con il sinistro.

Sulla cessione

Senza la cessione di Castillejo il mercato in entrata in quel ruolo è bloccato: Maldini e Massara non possono permettersi un sovraffollamento sulla trequarti ma vogliono prendere un esterno destro di maggior spessore tecnico, in grado di subentrare a Saelemaekers a partita in corso e stravolgere l’andamento del match con le sue giocate.

Castillejo è stato valutato intorno agli 8 milioni; nonostante in questi anni si è fatto apprezzare per il grande spirito di sacrificio e la voglia di mettersi a disposizione di squadra e allenatore, le sue giocate decisive si contano sulle dita di una mano. Per questo a Milanello vogliono fare un passo oltre. Prima, però, servirà una sua cessione.