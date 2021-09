Milan fra Champions e Serie A: parola agli esperti

Le parole di alcuni addetti al settore a proposito della squadra di Pioli impegnata sia in Champions che in campionato.

LE PAROLE DI PELLEGATTI - Carlo Pellegatti, noto giornalista al seguito del Milan, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha parlato dei rossoneri dopo la trasferta di Anfield Road contro il Liverpool. Pellegatti ha detto: “Nella città inglese ho incontrato un tifoso italiano dei ‘Reds,’ che va spesso in trasferta a Liverpool a vedere la sua squadra, mi ha detto che l’atmosfera che c’era nella partita contro il Milan era diversa. I tifosi del Liverpool hanno sentito molto questa partita perché in campo c’erano 13 Coppe dei Campioni di cui 7 del Milan. Quando arriva il Milan c’è del fascino, c’è Paolo Maldini. In pratica la quarta fascia del Milan in Champions League è solo una questione di urna, ma per i tifosi di tutto il mondo i rossoneri restano in prima fascia. La partita mi ha lasciato un piccolo rimpianto, il gol subito dopo 3 minuti dall’inizio del secondo tempo. Eravamo in vantaggio 1-2 e poi prendiamo gol dopo così poco dal rientro in campo”.