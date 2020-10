Milan forza 4: non succedeva da Capello annata 1995/1996

MILANO – Continua il momento d’oro dei rossoneri, in campionato ed in Europa League. Dopo aver raggiunto infatti una sperata, ma infinitamente rodata, qualificazione ai gironi della seconda competizione europea, i rossoneri ottengono un’altra vittoria in campionato, la quarta su quattro partite disputate.

Il Milan ha vinto tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1995/96, con Fabio Capello in panchina.