Milan-Bologna: vediamo insieme le formazioni ufficiali della gara

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena la gara fra il Milan ed il Bologna, valida per la 31esima giornata di Serie A.

Questa sera i rossoneri saranno impegnati nella delicatissima gara contro il Bologna. Valida per la 31esima giornata di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli dovranno obbligatoriamente rispondere alle dirette concorrenti per il titolo, le quali nella giornata di ieri hanno espugnato rispettivamente Juventus ed Atalanta. Un possibile passo falso dei diavoli comporterebbe la condivisione della vetta con i partenopei e la vicinanza anche dei cugini nerazzurri. Per evitare ciò Stefano Pioli ha preparato al meglio i propri ragazzi, con lo scopo di entrare in campo per un solo ed unico obiettivo: la vittoria.