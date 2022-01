Milan, Florenzi: “Calanhoglu ci ha mancato di rispetto”

Alessandro Florenzi, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di Dazn di Milan e dell' episodio nel derby con Calanhoglu.

Redazione Il Milanista

Il terzino rossonero Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Dazn della sua avventura tra le fila del Milan ,ed anche del suo ex compagno: Hakan Calanhoglu. "Sono molto felice al Milan, siamo una bella famiglia. Il campionato sta andando bene, il nostro obiettivo è lottare per qualcosa di importante. Ho l’esperienza giusta per dare di consigli, ma cerco sempre di imparare da chi ha più esperienza e ha vinto tanto. Do molti consigli ai ragazzi, soprattutto sui comportamenti che mi hanno aiutato sulla mia carriera".

Sul litigio con Calanhoglu dopo la rete nel derby:"Io penso che gli atteggiamenti abbiano una certa importanza nel calcio come nella vita. Mi dà fastidio quando si manca di rispetto. Se avesse esultato in modo normale non avrei avuto problemi, ma lo ha fatto un po’ sopra le righe".

L'addio alla Roma: "Mi manca perché è parte di me. Il momento in cui ho capito che le nostre strade si stavano separando è quando mi hanno detto che non servivano più gli eroi per i tifosi della Roma. Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e ho capito che era il mio turno".