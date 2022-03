Milan, Roma: “Botman da prendere subito. Se piace a Maldini…”

Flavio Roma, ex portiere del Milan, ha parlato dell'obiettivo di calciomercato rossonero Sven Botman. Queste le dichiarazioni

Come lo vedrebbe in rossonero? “Sarebbe perfetto, lo prenderei subito. Mi risulta che sia stato notato da Maldini, uno che – di difensori – mi sembra che se ne intenda… E’ giovane, ha almeno quindici anni di carriera davanti. Può diventare un simbolo del Milan. E’ perfetto per la linea che sta seguendo la società, ora come ora”.

Il mercato di fine marzo serve per portare avanti operazioni già impostate in precedenza e nelle prossime settima ci sarà un’accelerazione per arrivare in estate con tutto il tavolo apparecchiato. Per Sven Botman i contatti sono continui e frequenti. Serve l’accordo economico finale tra Milan e Lille, ma si sta lavorando da settimane per raggiungere un’intesa tra club attorno ai 30 milioni. Il giocatore è impaziente di sbarcare a Milano, non vede l’ora di cominciare l’avventura. Il difensore classe 2000 piace tanto alla dirigenza ed al mister rossonero e salvo imprevisti dovrebbe essere lui il partner di Fikayo Tomori l’anno prossimo.