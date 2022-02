Milan: fissati i tempi di recupero di Ibrahimovic, ecco la tabella

Zlatan Ibrahimovic continua i suoi lavori di recupero nella palestra di Milanello. Lo svedese punta ad esserci nel derby di Coppa.

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic continua i suoi lavori di recupero, nella palestra di Milanello per tornare nella condizione ottimale. I tempi per rivederlo in campo sembrerebbero più chiari, vediamo cosa ha riportato la Gazzetta dello Sport. "Sembrava un guaio di semplice soluzione, invece il fastidio ha allungato i tempi. Ibra non ci sarà domenica contro la Sampdoria, e verrà valutato durante la prossima settimana in considerazione della trasferta di sabato 19 a Salerno. Ci sarà? Non è affatto scontato. L’impegno successivo sarà quello di domenica 27 con l’Udinese, prima che arrivi marzo e porti con sé un nuovo derby: l’andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco allora il vero obiettivo: rivedere il campo già prima, ma essere al meglio contro l’Inter".

Lo svedese come ha sottolineato il tecnico rossonero Stefano Pioli, sta facendo di tutto per recuperare dall' infortunio al tendine d'Achille destro. Nella giornata scorsa Zlatan è stato tutto il giorno in palestra, non seguendo la squadra che invece ha svolto il lavoro sul campo. Il vero obiettivo del centravanti è il rientro nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Ibra infatti farà di tutto per esserci e per apportare il massimo, con lo scopo di passare il turno.

Il posto dello svedese per ora lo ha preso Olivier Giroud, il quale sta dimostrando di essere un bomber ritrovato. Doppietta sia contro i nerazzurri nel giorno del derby e sia contro i biancocelesti nei quarti di Coppa Italia. Sono 7 per il francese i goal in campionato, che lo hanno fatto balzare a -1 marcatura proprio dallo svedese. Zlatan avrà ancora un po' da lavorare , ma non c'è da temere perchè il Milan ha il sostituto giusto!.