Domani alle 18 Milan-Fiorentina: vediamo la time machine

A San Siro il Milan affronta l'ultimo scoglio prima della pausa per permettere lo svolgimento dei Mondiali. Milan-Fiorentina.

“Anni ottanta, novanta e duemila: un precedente per ogni decade, ripercorrendo alcuni dei migliori Milan-Fiorentina a San Siro. Ecco un breve ripasso di storia, nel nostro classico appuntamento con il Time Machine, per essere preparati all'esame di domenica alle 18.00”.

9 OTTOBRE 1988: PARTENZA IN QUARTA — “Vittoria per 4-0, si sono visti esordi peggiori... Nella prima giornata di Serie A, a San Siro il Milan di Sacchi Campione d'Italia in carica domina la Fiorentina con un poker di qualità. Una grande prestazione con un protagonista in particolare: Pietro Paolo Virdis. L'attaccante sardo segna un tripletta in meno di dieci minuti, nel finale, mettendo in mostra tutto il repertorio: dalla potenza nella punizione del raddoppio (il primo gol lo aveva realizzato Donadoni in avvio) alla caparbietà e poi freddezza nel procurarsi il rigore e realizzarlo; in mezzo un facile tap-in a porta vuota da vero opportunista. Al termine di quella stagione in campionato arrivò un terzo posto”.

22 GENNAIO 1995: PRIMA VOLTA DI CANIO — “Il freddo climatico, agli albori del nuovo anno, viene mixato da una gara molto calda, in bilico quasi fino allo scadere. I rossoneri di Capello, nella stagione nella quale tornarono a impossessarsi dello Scudetto, si impongono ma a fatica per 2-0. Lotta, qualche occasione sprecata, l'espulsione di Carnasciali a ridosso del riposo: gli episodi potevano favorire ma il pallone non entrava. La gioia, dopo la paura per il palo dalla distanza colpito da Carbone, si scatena al 78' grazie al gol in mischia di Desailly. L'ago della bilancia è Di Canio: ingresso in campo nel cuore della ripresa, lavoro sporco nell'azione del vantaggio e poi primo gol in maglia milanista per archiviare raddoppio e soprattutto successo casalingo”.

12 DICEMBRE 2004: MILAN, 6 BELLISSIMO — "I Meravigliosi di Ancelotti in una delle versioni più belle e complete. Lo tsunami rossonero si abbatte sulla viola neopromossa, vittima di un pomeriggio perfetto da parte di Shevchenko, Seedorf e compagni. Andriy e Clarence firmano una doppietta a testa, la deviazione di Chiellini nella propria porta e il gol di Crespo completano il rotondo e dolce 6-0. Il Diavolo si esprime al massimo, attacco e attaccanti sono imprendibili specie nel secondo tempo: ai 70.000 di San Siro brillano gli occhi. Punteggio storico, quarta vittoria di fila prima del pareggio (0-0) a Torino a domicilio della Juve nello scontro diretto per la vetta della classifica. Sarà un'annata al vertice, in Italia e in Europa, ma senza ciliegine".